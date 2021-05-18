Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 35 914 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 10 727, вторую – 25 187.
Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 834 657. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 042 781, вторую – 791 876.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев)
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