Новая дорога, ведущая в Агдам - Trend TV

ТЕРТЕР /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана ускоренными темпами продолжаются работы по восстановлению и реконструкции.

Съемочная группа Trend TV ознакомилась со строительством новой дороги из Барды в центр Агдама.

Строительные работы ведутся практически безостановочно, сказал Карабахскому бюро Trend инженер проекта Даянет Агакишиев.

По его словам, на территорию привлечено достаточное количество рабочих и техники.

"Территория в Агдамском районе, по которой пройдет участок дороги, очищена от мин. Новая дорога будет иметь четыре полосы движения, ее протяженность составит 45 километров, а ширина - 26,5 метра. Она строится в соответствии с первой технической категорией", - сказал Агакишиев.

Инженер отметил, что на дороге планируется строительство железнодорожных мостов, водоотводов и других сооружений.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)