В освобожденном агдамском селе обнаружено 800 кг наркосодержащих растений (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На территории освобожденного от оккупации села Джинли Агдамского района Азербайджана обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники районного отделения полиции изъяли и сожгли 1 200 кустов дикорастущей конопли общим весом 800 килограммов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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