Члены команд Формулы-1 во время Гран-при Азербайджана сдадут тест на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Члены команд, которые прибудут в Баку для участия в Гран-при Азербайджана Формулы-1, сдадут тест на коронавирус, сообщили в среду Trend в операционной компании Baku City Circuit.

"По правилам международных перелетов, пассажиры должны сдать тест на коронавирус за 48 часов до вылета. То есть сдача теста не связана непосредственно с участием в гонках Формулы-1, а является требованием авиакомпаний. Однако члены команд также сдадут тест на COVID-19 по прилете в Азербайджан. За время пребывания в Баку они будут сдавать тесты каждые пять дней", - сказали в компании.

Кроме того, тесты на коронавирус сдадут и сотрудники Baku City Circuit, контактирующие с пилотами и членами команд.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 4-6 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)