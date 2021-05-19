Широкий охват населения Азербайджана иммунизацией позволит избежать проблем в будущем - врач

БАКУ /Trend/ - Широкий охват населения Азербайджана иммунизацией от различных заболеваний позволит избежать проблем в будущем.

Об этом сказал журналистам доктор медицинских наук Адиль Гейбулла, сообщает в среду Trend.

По его словам, препарат AstraZeneca является самой качественной среди вакцин от COVID-19, используемых в Азербайджане.

"AstraZeneca - векторная вакцина, разработанная специалистами Оксфордского университета. Российская вакцина, которую закупает Азербайджан, тоже является векторной", - сказал Гейбулла.

По его мнению, предсказать дальнейший ход пандемии невозможно.

"Самое главное, чтобы граждане получали первую и вторую дозу одной и той же вакцины", - сказал Гейбулла.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)