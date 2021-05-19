БТА предложило снизить максимально допустимую скорость движения на ряде автодорог

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило предложения по снижению максимально допустимой скорости движения на ряде дорог столицы, сообщает в среду Trend со ссылкой на БТА.

Таким образом, предлагается снизить максимально допустимую скорость движения на Ходжасанской, Бибиэйбатской автодорогах, Зыхском шоссе, дороге в поселок Загульба, Первой бакинской кольцевой автодороге, трассе Баку-Шамахы, а также на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова, Бабека и "8 Ноября", улице Микила Усейнова.

Предложения направлены на рассмотрение в вышестоящие инстанции.

По данным БТА, на указанных автодорогах и проспектах часто происходят ДТП, в том числе с наездом на пешеходов. Снижение максимально допустимой скорости движения будет способствовать сокращению числа аварий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)