Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-19, днем - 26-31, в Баку ночью - 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

Завтра в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)