Граждане Азербайджана могут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19 - минздрав (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - То, что в Азербайджан доставляются вакцины от коронавируса из разных стран, дает населению возможность выбирать, какой из них прививаться.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров, сообщает в среду Trend.

Он также призвал граждан активнее участвовать в вакцинации, чтобы в их организме сформировались антитела.

Процесс вакцинации от коронавируса начался в Азербайджане 18 января.

В стране применяются вакцины от коронавируса "Спутник V", Sinovac и AstraZeneca.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)