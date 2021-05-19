Граждане Азербайджана могут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19 - минздрав (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - То, что в Азербайджан доставляются вакцины от коронавируса из разных стран, дает населению возможность выбирать, какой из них прививаться.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров, сообщает в среду Trend.
Он также призвал граждан активнее участвовать в вакцинации, чтобы в их организме сформировались антитела.
Процесс вакцинации от коронавируса начался в Азербайджане 18 января.
В стране применяются вакцины от коронавируса "Спутник V", Sinovac и AstraZeneca.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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