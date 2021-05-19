Распространена совместная официальная информация в связи с убийством двух азербайджанских пограничников

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура, МВД и Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана распространили совместную информацию в связи с убийством двух пограничников, передает в среду Trend.

Как сообщалось ранее, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с инцидентом, когда 15 мая трое неизвестных, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана на служебной территории пограничной заставы "Гёктепе" погранвойск ГПС, не подчинившись законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь, в результате чего двое военнослужащих были убиты.

В ходе следствия был задержан в качестве подозреваемого и арестован решением суда один из участников преступления, гражданин Иран Хасанали Барги.

Сегодня около 10:00 в результате проведенной Внутренними войсками МВД и сотрудниками Погранслужбы операции было установлено место, где на территории Ярдымлинского района скрывался один из участников преступления - гражданин Ирана Агаи Аллахбахша Багиш оглу. Оказав при задержании вооруженное сопротивление, он был нейтрализован. При осмотре, проведенном на месте происшествия сотрудниками прокуратуры, были обнаружены один автомат "АК-74", один магазин к нему с 20 пулями, гильзы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время ведутся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по поимке и привлечению к ответственности другого участника преступления, а также по расследованию других обстоятельств дела. Общественность будет проинформирована о результатах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)