Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению Мирмахмуда Миралиоглу
БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению председателя партии "Классического народного фронта Азербайджана" Мирмахмуда Миралиоглу, заразившего коронавирусом.
Об этом сообщает в среду Trend.
Ранее его друзья поделились в соцсетях информацией о плохом самочувствии главы партии. Было отмечено, что коронавирусом болеют и члены и его семьи.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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