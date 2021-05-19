Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению Мирмахмуда Миралиоглу

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению председателя партии "Классического народного фронта Азербайджана" Мирмахмуда Миралиоглу, заразившего коронавирусом.

Об этом сообщает в среду Trend.

Ранее его друзья поделились в соцсетях информацией о плохом самочувствии главы партии. Было отмечено, что коронавирусом болеют и члены и его семьи.

(Текст: Кямаля Сеидова)