В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1170 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 339 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 170 человек, скончались - 12, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 331 040 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 317 609 человек вылечились, 4 814 - скончались, число активных больных составляет 8 617.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 568 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 414 614.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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