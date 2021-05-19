Зал Национальной арены гимнастики в Баку невероятно красивый – белорусские спортсменки

БАКУ /Trend/ - Организация Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку прекрасная, здесь невероятно красивый соревновательный зал. Об этом сказали в среду Trend белорусские спортсменки Анастасия Шульгина и Алиса Мельникова после проведенной подиумной тренировки в Национальной арене гимнастики.

Спортсменки из Беларуси на соревновании выступают в индивидуальной программе в возрастной категории 15–17 лет.

По словам Анастасии Шульгиной, организация соревнований в Баку замечательная, времени для тренировок предоставлено достаточно, что позволяет отработать программу.

«Здесь все на высшем уровне, зал Арены гимнастики – невероятный, сплошное загляденье. В организации все продумано до мельчайших деталей. Замечательная зона тренировок, где все успеваешь и не переживаешь за время. Организаторы в Баку делают все, чтобы спортсмены ощущали комфорт», – отметила Мельникова.

По словам спортсменок, они испытали большое счастье узнав, что соревнования в Баку будут проведены.

«Из-за пандемии и связанных с ней ограничений находишься в интриге, не зная даже, состоятся соревнования или нет. Узнав о проведении соревнований, понимаешь, что не зря посвятила столько времени тренировкам, ощущаешь безумное счастье», – сказала Шульгина.

«Спортсмены на протяжении всей своей карьеры готовятся то к одним, то к другим соревнованиям. Последний месяц я потратила основную свою энергию на подготовку к Всемирным соревнованиям среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать», – отметила Мельникова.

Говоря о соперниках на соревновании, гимнастки подчеркнули, что все участники сильные и никого не стоит недооценивать: «Все приехали за победой, и пусть победит сильнейший. Каждый соперник достойный, считаем, что ко всем нужно относиться только с добром, и никогда не желать неудач. Когда присутствует уважение, у всех все получится, и атмосфера будет плодотворная и позитивная. А судьи решат, кто из нас лучший», – добавили они.

Девятые Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике пройдут 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них примут участие 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в рамках соревнований будут бороться гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет.

Гимнасты и гимнастки выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15–17 лет поборются в программе аэроденс.

Азербайджан на соревнованиях представят: Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования пройдут в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)