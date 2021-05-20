Азербайджанский врач назвал одно из условий эффективной вакцинации

БАКУ /Trend/ - Ослабить эффективность вакцины от коронавируса может перерыв длительностью более одного месяца между получением первой и второй дозы препарата.

Об этом сказал доктор медицинских наук Адиль Гейбулла, сообщает в четверг Trend.

По его словам, первая доза вакцины запускает процесс стимулирования иммунной системы. Но если через определенный промежуток времени в организм не поступит вторая доза препарата, то этот процесс остановится.

"При введении в организм второй дозы вакцины ускоряется формирование антител. Поэтому чрезвычайно важно не делать большой перерыв между получением первой и второй дозы препарата", - сказал Гейбулла.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

В настоящее время проводится вакцинация лиц старше 18 лет.

До сегодняшнего дня в Азербайджане было использовано 1 863 292 дозы вакцины. Первую дозу получили 1 054 414, вторую - 808 878 человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)