Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 21 мая осадков в основном не ожидается, прогнозируется умеренный южный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-19, днем - 25-30, в Баку ночью - 17-19, днем - 27-29 градусов тепла

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Атмосферное давление снизится с 762 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в пятницу преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)