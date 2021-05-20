Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса – премьер-министр РФ

БАКУ/Trend/ - Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

Глава российского правительства отметил, что Москва и Баку совместно борются с коронавирусной инфекцией. По его словам, Россия оперативно передала Азербайджану специальные тест-системы, в страну были направлены бригады российских медицинских специалистов, а в мае в Азербайджан была поставлена первая партия вакцины «Спутник V».

«Мы также готовы налаживать вместе с Азербайджаном производство российской вакцины», – подчеркнул премьер-министр РФ.

(Редактор: Надир Насиров)