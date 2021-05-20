Гражданам Азербайджана в рамках ОМС оказано более 1,4 млн медуслуг

БАКУ /Trend/ - Жителям 59 городов и районов Азербайджана в апреле 2021 года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) оказана 1 476 971 медицинская услуга.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в предварительном отчете, подготовленном медучреждениями, в которых внедрен механизм ОСМ, и направленном Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию.

По данным отчета, в указанный период в медучреждения, их структурные подразделения и лечебно-диагностические центры поступило 683 071 обращение, по которому оказаны 1 259 230 амбулаторных и 217 741 стационарная медицинская услуга.

Наибольшее количество медуслуг на каждую тысячу человек было оказано в Мингячевире (528), Ширване (246), Гяндже (194), Евлахском (204), Агдашском (192), Габалинском (187), Загатальском, Гекгельском (по 186), Гекчайском (171) и Хачмазском районах.

Большинство обращений были связаны с медосмотром (в том числе обследованием призывников), заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы, нарушениями обмена веществ, системы пищеварения, заболеваниями мочеполовой системы, респираторными болезнями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, акушерством и гинекологией, заболеваниями нервной системы.

В течение апреля 2021 года по Барда-Евлахскому медицинскому территориальному подразделению (МТП) была оказана 323 061 медицинская услуга, по Губа-Хачмазскому МТП - 208 460, по Шеки-Загатальскому МТП - 200 690, по Гянджинскому МТП - 186 959, по Гекчай-Кюрдамирскому МТП - 110 076, по Горно-Ширванскому МТП - 103 678, по Шамкир-Товузскому МТП - 98 691, по Агдам-Агджебединскому МТП - 79 652, по Имишли-Сабирабадскому МТП - 66 910, по Лянкяранскому МТП 54 310 и по Джалилабад-Сальянскому МТП - 44 484 медуслуги.

В апреле в Азербайджане медицинские услуги в рамках ОМС были оказаны 557 152 гражданам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)