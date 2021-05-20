В Азербайджане выявлено 437 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 893 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 437 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 893 человека, скончались - 14, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 331 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 318 502 человека вылечились, 4 828 - скончались, число активных больных составляет 8 147.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 569 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 425 183.

(Текст: Турал Гараджаев)