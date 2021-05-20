БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинацию прошли 28 411 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 079, вторую – 14 332.

Общее количество использованных доз вакцины в стране - 1 891 703. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 068 493, вторую – 823 210.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)