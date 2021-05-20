Названо число семей в Азербайджане, получающих адресную соцпомощь

БАКУ /Trend/ - Названо число семей в Азербайджане, получающих государственную адресную социальную помощь.

Как сообщает в четверг Trend, по состоянию на первое апреля 2021 года адресную государственную социальную помощь получили 279 тысяч членов 66,1 тысячи малообеспеченных семей, а среднемесячный размер на одного члена семьи составил 58,2 маната.

Наряду с этим, 293,6 тысячи лицам из различных категорий назначена пенсия Президента Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)