Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии

Общество 20 мая 2021 23:21 (UTC+04:00)
Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии

БАКУ /Trend/ - В городе Бухарест (Румыния) 18–19 мая прошел международный турнир по художественной гимнастике Irina Deleanu Cup, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревновании Азербайджан представили: Камилла Сеидзаде, Марьям Алиева, Алина Мамедова, Говхар Ибрагимова и Айдан Рагимова. Выступив с успехом на турнире, азербайджанские гимнастки завоевали семь медалей в различных программах.

Алина Мамедова, которая выступала среди гимнасток 2007 года рождения, в упражнении с булавами заняла первое место, а программе с мячом – стала третьей. Ее ровесница Камилла Сеидова в программе с мячом завоевала серебро, а в упражнении с обручем – бронзовую медаль.

Азербайджанские гимнастки среди спортсменок 2009 года рождения также завоевали медали. Так, Марьям Алиева в упражнении с обручем заняла первое место, а за программу с мячом удостоилась третьего места. Выступавшая в той же возрастной категории Айдан Рагимова завоевала бронзу за композицию с обручем. Гимнастка Говхар Ибрагимова показала свой лучший результат в программе с обручем, в этой программе она заняла шестую позицию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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