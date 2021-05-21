Назначены новые судьи Гянджинского апелляционного суда

БАКУ /Trend/ - В Гянджинский апелляционный суд назначены двое судей, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос был отражен в документе "О назначении и освобождении от должности судей Гянджинского апелляционного суда", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На должности судей были предложены кандидатуры Гусейнова Салмана Билал оглу и Гусейнова Мирбахеддина Мирдамат оглу. Судью Гянджинского апелляционного суда Махмудова Тапдыга Шукюр оглу предлагалось освободить от должности в связи с переходом на другую должность.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)