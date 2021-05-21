Лучшие моменты первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 21 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня спортсмены в возрастной категории 12-14 лет участвуют в квалификационных соревнованиях в составе трио и смешанных пар. Гимнасты в возрастной категории 15-17 лет выступят в индивидуальной программе среди женщин и в составе трио.

Отметим, что уже определились финалисты в индивидуальной программе среди мужчин в возрастной категории 12-14 лет.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

АМИ Trend представляет читателям фото с лучшими моментами первого дня соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)