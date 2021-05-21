В субботу в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ветер южный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью 15-19, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются переменные грозовые дожди. Утром местами туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 15-20, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)