Азербайджанское трио вышло в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку в ходе первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике определились финалисты среди спортсменов 12-14 лет, выступающих в составе трио, сообщает Trend.

Азербайджанское трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой вышло в финал с результатом 17.950 балла.

В финал также вышли два трио из России (19.000 балла и 18.650 балла) и Венгрии (18.550 балла и 17.950 балла), трио из Португалии (18.050 балла), Болгарии (17.900 балла) и Украины (17.800 балла).

Второе азербайджанское трио - в составе Марьям Топчубашовой, Фидан Ибрагимовой и Эвелины Козловской с результатом 17.600 балла в финал не прошло, заняв 10 позицию.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)