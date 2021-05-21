В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у женщин

Общество 21 мая 2021 15:38 (UTC+04:00)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у женщин

БАКУ /Trend/ - В ходе первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в индивидуальной программе у женщин в возрастной категории 15-17 лет, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли: Варвара Зыбина (Россия, 20.000 баллов), Илона Горгеныи (Венгрия, 19.950 балла), Клаудиа Ристеа (Румыния, 19.850 балла), Борислава Иванова (Болгария, 19.650 балла), Лукреция Рексепи (Италия, 19.500 балла), Маэлис Ленклос (Франция, 19.450 балла), Элис Петтинари (Италия, 19.400 балла) и Симал Сейман (Турция, 19.300 балла).

Азербайджанская гимнастка Дилара Гурбанова с результатом18.450 балла в финал не прошла и заняла 16-ю позицию.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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