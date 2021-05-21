AccessBank предлагает наличный кредит от 16,5%

БАКУ/Trend/- AccessBank запускает новую кампанию по наличному кредитованию на сумму до 30 тысяч манат с годовой процентной ставкой от 16,5%.

В рамках кампании сумма наличными до 20 000 манат не требует залога, не облагается комиссией и страховыми расходами.

Кампания наличного кредитования активна до конца июня.

Для заказа кредита: https://www.accessbank.az/az/online-loan-request/?type=private

Чтобы получить кредит достаточно выбрать любой из удобных вариатов: обратиться в ближайший филиал AccessBank-а; позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать на номер 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az, а также на страницах банка в социальных сетях.