В минэкологии Азербайджана рассказали о новшествах в национальных парках

БАКУ /Trend/ - В национальных парках Азербайджана увеличено число туристических маршрутов.

Об этом сказал в пятницу Trend начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, это сделано для привлечения местных и зарубежных туристов.

"23 Мая - Международный день биологического разнообразия. Люди посещали национальные парки как до, так и во время пандемии. На сегодня проведены работы по совершенствованию инфраструктуры туристических маршрутов. Наша цель - показать местным и иностранным туристам природу Азербайджана, улучшить условия для ознакомления с ней", - сказал Алиев.

Он также сообщил, что с 22 мая в национальных парках будут проводиться некоторые мероприятия.

"Приглашаем местных и зарубежных туристов в национальные парки, где внедрены новшества. Изменения связаны как с инфраструктурой, так и с турами. Туристы могут ознакомиться с новшествами в национальных парках", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)