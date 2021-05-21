На освобожденных территориях Азербайджана проведен мониторинг более 300 исторических и культурных памятников

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана до сегодняшнего дня был организован мониторинг 313 исторических и культурных памятников, прошедших государственную регистрацию.

Об этом сказал министр культуры Анар Керимов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в связи с актами вандализма, совершенными Арменией против культурного наследия Азербайджана, минкультуры обратилось в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран.

"На освобожденных землях выявлено 113 исторических, архитектурных, археологических объектов, не имеющих государственной регистрации. Также был проведен мониторинг 846 культурных учреждений, в том числе 451 библиотеки, 342 домов культуры и клубов, 20 музеев, 25 детских музыкальных школ, одного кинотеатра, двух театров, двух галерей и трех киноклубов. 14 из этих учреждений в информационной базе министерства нет. Практически все эти культурные учреждения находятся в полностью разрушенном состоянии. Мониторинги проводились в городе Шуша, Джебраильском, Физулинском, Зангиланском, Ходжавендском, Губадлинском, Агдамском и Кельбаджарском районах. После их завершения общественность Азербайджана и мировое сообщество будет проинформировано об ущербе, нанесенном азербайджанской культуре в результате армянской оккупации", - сказал Керимов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)