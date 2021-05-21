В Азербайджане выявлено 406 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 769 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 406 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 769 человек, скончались - 11, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 331 833 случая заражения коронавирусной инфекцией, 319 271 человек вылечился, 4 839 - скончались, число активных больных составляет 7 773.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 009 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 435 192.

(Текст: Кямаля Сеидова)