В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике среди трио

Общество 21 мая 2021 17:42 (UTC+04:00)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике среди трио

БАКУ /Trend/ - В ходе первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди спортсменов 15-17 лет, выступающих в составе трио, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли представители Румынии (19.650 балла), Турции (19.250 балла), Италии (19.250 балла), Португалии (18.900 балла), а также два трио из России (19.350 балла и 19.250 балла) и Венгрии (19.200 балла и 19.200 балла).

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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