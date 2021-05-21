Рад, что мои первые серьёзные соревнования проходят в Баку – гимнаст из Португалии

БАКУ /Trend/ - Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике – первый мой серьёзный турнир, и я очень рад, что он проходит в Баку, сказал в пятницу Trend спортсмен из Португалии Тьяго Пинейро.

«В квалификации выступил хорошо. Безусловно, нужно еще работать, больше тренироваться, чтобы в следующий раз и результат был лучше. Если говорить о соперниках, то думаю, что гимнасты из России демонстрируют хорошую подготовку», – отметил Пинейро.

Спортсмен из Португалии добавил, что соревнования в Баку организованы на высоком уровне: «Организация хорошая, условия созданы прекрасные, в Баку все отлично подготовлено к проведению такого значимого события, как Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике».

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15–17 лет будут соревноваться в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют: Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)