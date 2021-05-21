В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике среди смешанных пар

БАКУ /Trend/ - В ходе первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди спортсменов 12-14 лет, выступающих в составе смешанных пар, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли по две пары, представляющие Россию (19.100 балла и 18.950 балла), Болгарию (18.425 балла и 17.700 балла), Португалию (18.000 балла и 16.800 балла), а также пары из Литвы (17.075 балла) и Украины (16.850 балла).

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)