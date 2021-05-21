ГЭЦ подвел итоги экзаменов по азербайджанскому языку

БАКУ /Trend/ - В рамках выпускных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 мая 2021 года провел тестовый экзамен по азербайджанскому языку для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках.

Как сообщили в пятницу Trend в Центре, с результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ. Учащиеся также могут узнать свои результаты, отправив свой «рабочий номер» на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Отмечается, что из 17 987 участников 396 человек не явились на экзамен.

Результаты одного человека были аннулированы из-за нарушения соответствующих правил.

На экзаменах учащимся дается 30 закрытых тестовых заданий. Неправильные ответы не влияют на окончательный результат. Максимальный балл, который могут набрать участники экзамена, составляет 100 баллов. Результаты этого экзамена пойдут в документ итоговой аттестации.

Чтобы поступить в высшие или средние специальные учебные заведения поступающие должны набрать 50 или более баллов.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут пройти регистрацию на сайте ГЭЦ 24–25 мая. Те, кто не прошел регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие ученика в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

Процесс апелляции будет организован в онлайн-режиме (через программу Zoom или по телефону) 26–27 мая.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)