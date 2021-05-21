Выступая в родном зале Национальной арены гимнастики в Баку, ощущаешь большую ответственность – азербайджанская спортсменка

БАКУ /Trend/ - Выступая на родине, в родном и любимом зале Национальной арены гимнастики в Баку, ощущаешь большую ответственность. Об этом сказала в пятницу Trend участница Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку, азербайджанская спортсменка Дилара Гурбанова.

"Когда узнала, что буду представлять Азербайджан на соревнованиях, испытала волнение, но благодаря поддержке своей семьи, тренера и членов команды смогла собраться и преодолеть его. Я осталась довольна тем, как выполнила программу в квалификации, даже несмотря на то, что в финал пробиться не удалось. Буду упорно тренироваться, чтобы с каждым выступлением повышать свой уровень", - сказала Гурбанова.

Спортсменка подчеркнула, что несмотря на отсутствие болельщиков на трибунах, она все равно ощущает их поддержку.

"Конечно, выступая на родине, в родном и любимом зале Национальной арены гимнастики в Баку, ощущаешь большую ответственность. Но здесь, как говорится, родные стены помогают. Естественно, чувствуешь волнение, стараешься не подвести команду, тренера, и достойно представить свою страну", - сказала Гурбанова.

Она также пожелала удачи на соревнованиях своим товарищам по команде.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)