Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем - 29-34, в Баку ночью - 18-20, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Завтра днем в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)