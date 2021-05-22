В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин

БАКУ /Trend/ - В ходе второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в индивидуальной программе среди мужчин в возрастной категории 15-17 лет, сообщает в субботу Trend.

В финал соревнований вышли: Данила Кудинов (Россия, 20.550 балла), Леонард Манта (Румыния, 20.400 балла), Окай Арсан (Турция, 20.200 балла), Андреа Кольнаго (Италия, 19.950 балла), Христо Манолов (Болгария, 19.850 балла), Кирилл Климов (Россия, 19.775 балла), Владут Попа (Румыния, 19.750 балла) и Андрас Агостон Микулец (Венгрия, 19.550 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)