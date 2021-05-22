Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 22 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

АМИ Trend представляет читателям фото с лучшими моментами второго дня соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)