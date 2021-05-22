Зал Национальной арены гимнастики в Баку просторный и красивый – российский спортсмен

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики в Баку просторный и красивый, сказал в субботу Trend участник Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, российский спортсмен Кирилл Климов.

«Зал арены в Баку большой, это дает много свободы в пространстве и можно сконцентрироваться на выступлении. Соревнования организованы на высшем уровне, учтены любые детали. Также в Баку строго следят и четко выполняют все необходимые меры безопасности в связи с пандемией», - отметил он.

Говоря о своем сегодняшнем выступлении, Климов отметил, что программу можно было бы выполнить лучше.

«Пересмотрю свое выступление, и завтра, в финале, постараюсь исправить ошибки», - сказал он.

Спортсмен отметил и значение поддержки родных и близких на крупных турнирах: «Самое главное - поддержка близких мне людей, мне это помогает».

Отметим, что Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)