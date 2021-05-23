Трио из России заняло первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Золотую медаль Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди спортсменов, выступающих в составе трио (возрастная категория 15–17 лет), завоевали представители России с результатом 19.900 балла, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряной медали удостоено трио из Румынии (19.450 балла), бронза – у представителей Венгрии (19.400 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15–17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

Азербайджан в финалах представляют: в составе трио – Сара Алиханлы, Алия Исмаилова и Санам Казымова, в составе группы – Марьям Топчубашова, которая по итогам финала в индивидуальной программе завоевала бронзовую медаль, Фидан Ибрагимова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова и Айлин Алиева. Все азербайджанские спортсменки выступают в возрастной категории 12–14 лет.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)