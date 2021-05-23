В Баку наградили победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе и в составе трио (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди женщин (возрастная категория 12–14 лет) и спортсменов, выступающих в составе трио (15–17 лет), сообщает Trend.

В индивидуальной программе среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Елизавета Руднева (Россия), на втором месте – Лейсан Купершмит (Россия), на третьем – Марьям Топчубашова (Азербайджан).

Среди трио золото завоевали гимнасты из России, серебряной медали удостоено трио из Румынии, бронзовой медали – спортсмены из Венгрии.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15–17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)