На Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку группа из России заняла первое место

БАКУ /Trend/ - Золотую медаль на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди спортсменов, выступающих в составе группы (возрастная категория 12–14 лет), завоевали представители России с результатом 19.500 балла, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряной медали удостоена группа из Болгарии (18.700 балла), бронза – у представителей Венгрии (18.550 балла).

Азербайджанская группа в составе Марьям Топчубашовой, Фидан Ибрагимовой, Эвелины Козловской, Лейлы Ахмедовой и Айлин Алиевой с результатом 17.875 балла расположилась на пятой позиции.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15–17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

В ходе финала азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова, выступившая в индивидуальной программе, завоевала бронзовую медаль. Кроме того, в финале предстоит выступить азербайджанскому трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)