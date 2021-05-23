Команда России завоевала золото Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди команд, выступающих в программе аэродэнс (возрастная категория 15–17 лет), завоевали представители России (17.600 балла), сообщает в воскресенье Trend.

Серебряной медали удостоена команда из Румынии (17.300 балла), бронза – у представителей Венгрии (17.200 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

В ходе финала азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова, выступившая в индивидуальной программе, завоевала бронзовую медаль. Кроме того, в финале предстоит выступить азербайджанскому трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)