В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в программе аэродэнс (возрастная категория15–17 лет) и среди групп (12–14 лет), сообщает Trend.

Среди групп золотую медаль завоевала команда России, серебряной медали удостоена группа из Болгарии, бронза – у представителей Венгрии.

В программе аэродэнс на первом месте – гимнасты из России, на втором – команда из Румынии, третью позицию заняли представители Венгрии.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнастам вручили с помощью дрона.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

В ходе финала азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова, выступившая в индивидуальной программе, завоевала бронзовую медаль. Кроме того, в финале предстоит выступить азербайджанскому трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)