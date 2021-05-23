Посвящаю медаль своему тренеру – бронзовый призер Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова

БАКУ /Trend/ - Посвящаю бронзовую медаль, завоеванную на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку, своему тренеру, сказала в воскресенье Trend азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова.

Напомним, что Топчубашова с результатом 19.000 балла заняла третье место в финале соревнований в индивидуальной программе среди женщин.

«Очень рада завоеванной бронзовой медали, хочу посвятить ее своему тренеру. Мы плодотворно готовились к этим соревнованиям, много тренировались. Считаю, что я хорошо выступила в финале. Кстати, если сравнивать выступление в квалификации соревнований, то в финале я намного улучшила свой результат. Тренер тоже это отметил и похвалил меня», – сказала она.

Топчубашова добавила, что участвуя в соревновании, не думает о соперниках, а концентрируется на своей программе: «Предпочитаю не думать о том, кто сильный соперник. Главное для меня выступить хорошо, без ошибок».

Спортсменка рассказала, что ей очень понравилась церемония награждения, где медали вручали с помощью дрона.

«Было очень интересно и необычно получить медаль с помощью дрона. Все гимнасты в восторге от такой идеи. Кстати, после того как получила награду, сразу позвонила родителям, которые очень обрадовались моему успеху», – добавила она.

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)