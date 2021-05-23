Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

Общество 23 мая 2021 16:23 (UTC+04:00)
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе у женщин (возрастная категория 15–17 лет) с результатом 20.250 заняла представительница России Варвара Зыбина, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте – Илона Горгеныи, представляющая Венгрию (20.100 балла), на третьем – Борислава Иванова из Болгарии (20.100 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп и аэродэнс.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Российская спортсменка взяла золото на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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