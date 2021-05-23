В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 717 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 219 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 717 заболевших, скончались 9 человек, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 332 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, 320 708 человек вылечились, 4 860 – скончались, число активных больных составляет 6 886 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 211 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 453 244.
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