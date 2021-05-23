Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 25 406 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 332, вторую – 6 074 человек.
Общее количество предоставленных гражданам доз вакцины в стране составило 1 986 969. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 134 376, вторую – 852 593 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
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