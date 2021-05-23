Команда из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Золотую медаль на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку среди спортсменов, выступающих в составе групп (возрастная категория 15–17 лет), завоевали представители России с результатом 19.800 балла, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряной медали удостоена группа из Венгрии (19.675 балла), бронза – у гимнастов из Румынии (19.500 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)