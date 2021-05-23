Азербайджанские грации завоевали 11 медалей на международном онлайн-турнире

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике приняли участие в онлайн-турнире, организованном Федерацией гимнастики Болгарии, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На третьем по счету турнире по художественной гимнастике Prize of Julieta Shishmanova Азербайджан представили Арзу Джалилова, Нармина Самедова, Алина Мамедова и Камилла Сеидзаде.

Азербайджанские грации завоевали на этом турнире 11 медалей.

Так, Арзу Джалилова, выступившая во взрослой возрастной категории, стала второй в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также заняла третье место в многоборье.

Нармина Самедова стала третьей в программе с лентой, а в упражнении с обручем заняла четвертое место.

Выступающая среди юниоров Камилла Сеидзаде в упражнении с мячом заняла первое место, в упражнении с лентой – вторую позицию, а также стала третьей в многоборье.

Выступающая среди юниоров Алина Мамедова стала второй в многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)