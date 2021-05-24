БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей на международном турнире в Будапеште, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Турнир состоялся 22 и 23 мая. На соревновании Азербайджан представили члены мужской сборной по спортивной гимнастике – Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Айдын Ализаде, Рамин Дамиров и Расул Ахмедзаде. Азербайджанские гимнасты завоевали 10 медалей.

Шесть из них завоевал Айдын Ализаде. Это - серебряная медаль в многоборье, первое место в финальных соревнованиях в упражнении на кольцах, второе место в программе опорный прыжок, вольные упражнения и упражнения на перекладине, третье место в программе параллельные брусья.

Расул Ахмедзаде завоевал бронзовую медаль в многоборье, вольных упражнениях, серебряную медаль - за упражнение на гимнастическом коне.

Рамин Дамиров в упражнении на кольцах занял второе место.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)